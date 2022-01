Quirinale. Renzi, credo si chiuderà domani. Il centrodestra andrà a più miti consigli

- Advertisement -

AgenPress – “Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un’altra giornata di tempo perso.

Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio Leopolda, aggiungendo “questa è una liturgia che andava bene negli anni ’40 e ’50”.

“Non hanno il coraggio di formalizzare una battaglia e rischiano di perdere pezzi di credibilità i leader di centrodestra e centrosinistra. O si pensa all’Italia dei prossimi 7 giorni o si pensa all’Italia dei prossimi sette anni. Se pensi ai sondaggi non sei un leader. Devi avere il coraggio di scegliere. Si arriva all’Italia del 2029. I leader hanno paura, ma non possono perché se hanno paura non sono leader. Non hanno il coraggio di contarsi”.

“C’è stato un tentativo di Salvini, ma anche di pezzi 5s, dai quali fatico a escludere Conte di fare 2.0 della maggioranza giallo verde. ll tentativo è stato quando è emersa la candidatura di Frattini, una candidatura importante e significativa, ma andava contro la tradizione geopolitica del nostro paese”.