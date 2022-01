Quirinale. Renzi-Letta dicono no a candidatura Frattini. Centrodestra presenterà nel pomeriggio rosa nomi

- Advertisement -

AgenPress – No a un profilo come quello di Franco Frattini per la presidenza della Repubblica: su questa linea ci sarebbe una sponda tra Matteo Renzi ed Enrico Letta. Lo si apprende da fonti di Iv e viene confermato da fonti del Nazareno. L’opinione condivisa – come testimoniano le dichiarazioni di queste ore di Pd e Iv – è che in una fase delicata per la crisi Ucraina serva un profilo di presidente della Repubblica “europeista e atlantista”.

Il centrodestra presenterà oggi pomeriggio una rosa di candidati per il Quirinale. Secondo quanto si apprende sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con i “piccoli” della coalizione per definire i nomi.

- Advertisement -

L’incontro è previsto alle 15 con i gli leader delle varie forze politiche. Si svolgerà alla Camera.