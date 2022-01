AgenPress. Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico intervenuto alla trasmissione “In mezz’ora in più” parlando dell’elezione del capo dello Stato ha dichiarato:

“Spero che tutte le forze politiche abbiano fino in fondo la responsabilità, come è stato in questi due anni, per arrivare a un nome il più possibile condiviso, una responsabilità che oggi è ancora più alta perchè siamo in emergenza conclamata“.