Quirinale. Salvini “fiducioso e soddisfatto”, spera di chiudere in settimana con soddisfazione di tutti

AgenPress – “Sono assolutamente fiducioso e soddisfatto”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini uscendo da Montecitorio. “Sono soddisfatto, sono ore impegnative di giorno, di notte. Conto che la politica possa dare un bel segnale al Paese. Ho sentito anche Draghi perché si parla di Quirinale ma oggi l’emergenza è il costo di luce e gas e la crisi tra Russia e Ucraina e mi auguro non ci siano venti di guerra, da questo punto di vista il presidente della Repubblica sarà fondamentale”.

“Spero di chiudere entro questa settimana con soddisfazione di tutti o di tanti sul Quirinale, poi il governo corre, corre”.

“Non è ancora stato fatto un nome e già si bocciano. Io ho un approccio più umile e dialogante. Se arrivano una serie di no no no, non si può andare avanti solo con i no. Io sto lavorando perché arrivino si”.