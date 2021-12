Quirinale. Salvini, la sinistra non inizi con i veti e i no. Il centrodestra parte con numeri importanti. Chiamerò tutti i segretari

- Advertisement -

AgenPress – “Letta vuole elezione rapida e unitaria? Speriamo basta che la sinistra non inizi con i veti e i no, e quello non mi piace, quello è sovranista, quello è amico di tizio e di caio, basta che ci sia la voglia di risolvere”.

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervenuto su Italia 7 Gold, sottolineando come l’elezione del presidente della Repubblica “rischia di essere molto complicata quindi cerchiamo di offrire scene positive e costruttive: faccio appello perché tutti portino il loro contributo, il centrodestra parte con numeri importanti e nessuno a sinistra può sedersi a un tavolo e dire quello no”.



“Confermo la compattezza del centrodestra ma non basta. Mi sono impegnato e lo farò: contatterò tutti i segretari piccoli e grandi per proporre loro di incontrarsi, ragionare e scegliere quanto più possibile in maniera unitaria”, ha aggiunto il segretario della Lega. “In tempo di Covid, occorre parlare il meno possibile e risolvere il più possibile”.

“In ottica Quirinale chiamerò tutti i segretari chiedendo un momento di confronto e di condivisione. Mi auguro che tutti accolgano l’invito. Ritengo mio dovere provare a trovare una sintesi comune e la proposta sarà quella di vedersi ed incontrarsi”, ha detto ancora confermando che il centrodestra si sta muovendo “compatto a partire dalla manovra. Sul Colle ribadisco il mio impegno a tenere unito il centrodestra ma ad allargare anche agli altri il dibattito”.