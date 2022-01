Quirinale. Salvini, riflettere sul centrodestra. Il “Riformista, mi dà del drogato, si vergogni. Pronta la querela”

- Advertisement -

AgenPress – Nei prossimi giorni Matteo Salvini convocherà il Consiglio Federale della Lega. All’ordine del giorno, anche una profonda riflessione sul centrodestra dopo quanto successo a proposito di Quirinale e i troppi voti mancati per la Presidente Casellati. Salvini intende ragionare sul futuro della coalizione, con chi è sinceramente interessato, per costruire un progetto di medio-lungo termine. Lo fa sapere la Lega.

Sulla sua pagina Facebook. Salvini offre alla riflessione di chi legge gli insulti ricevuti dal Riformista. “Fra le centinaia di insulti e attacchi della stampa sinistra, questo lo voglio offrire alla vostra riflessione.

Non è un attacco politico dei soliti: razzista, cretino, fascista, imbecille o simili. No.

Nell’articolo del Riformista del 29 gennaio a firma di tale Angela N. si legge di “commenti pesanti sulle frequenti necessità di Salvini di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante”.

Ho capito io quello che avete capito voi?

Uscirei spesso dall’ufficio, durante le riunioni, per andare a drogarmi in bagno e tornare pimpante…

Accetto tutto, ma non questo.

In questi giorni mi hanno accusato di essere ingenuamente leale e troppo generoso, di fare tante proposte e di fidarmi delle persone, mentre altri – da destra e sinistra – tradivano, fuggivano, dicevano solo No. Accuse che accetto, e di cui anzi vado orgoglioso. Ma drogato proprio no: questo non fa parte della contesa politica, questo va oltre, vorrei chiedere a questi “giornalisti” di ricordarsi che fuori dai palazzi della politica ho due figli che rispettano e amano il loro papà, che con tutti i suoi difetti è per loro un modello. Non chiedo rispetto, per qualcuno sarebbe troppo, ma almeno un po’ di pudore e vergogna pensando ai bambini, questo sì. Buona domenica a voi amici, comunque la pensiate. E per la signora e il suo “giornale” invece, una bella querela e tanti soldi da dare in beneficienza ai ragazzi di San Patrignano”