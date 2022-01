Quirinale. Salvini, scheda bianca? Decideremo domani. Basta no da Letta. “Dubbio gusto” su Berlusconi

- Advertisement -

AgenPress – “Non ho visto Letta, io ero con i delegati regionali”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini ai cronisti al termine della riunione con il suo partito a Montecitorio, dove c’era pure una riunione del segretario del Pd. Sulla possibilità che domani la Lega voti scheda. “Decideremo domani, vedrò i capigruppo”.

“Mi spiace sentire i no pregiudiziali da Letta, non è il modo migliore per scegliere un presidente il più veloce possibile. Basta no”, dice ancora riferendosi alle ultime dichiarazioni del leader Dem su altri candidati del centrodestra che potrebbero fare la fine della corsa di Berlusconi. “Mi pare di dubbio gusto”.

“Il centrodestra ha il diritto e dovere di fare proposte senza che nessuno metta ‘no’ pregiudiziali senza sapere neanche di stiamo parlando. Donne e uomini di assoluto spessore ci sono, li faremo nelle prossime ore, non ci sarà un nome imposto e proposto, ce ne sono 2,3,4. Io spero che da sinistra non arrivino ‘no no no’, perché l’Italia merita una scelta veloce e condivisa”, ha aggiunto ancora.

“Il centrodestra voterà compatto dall’inizio alla fine. Io incontrerò tutti e anzi rinnovo l’invito a tutti a incontrarci ma non puoi sederti dicendo che qualunque proposta farà la fine di Berlusconi”.