Quirinale. Salvini, se Berlusconi non accettasse, non ho piani B, C e D. Forza Italia, profilo Cav il più autorevole

- Advertisement -

AgenPress – “Non ho piani B, C e D e non commento i ‘se’. Stiamo lavorando per una scelta veloce e di alto livello, a differenza di Letta non mettendo veti nei confronti di nessuno”.

L’ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva se ha altre opzioni per la presidenza della Repubblica, nel caso in cui Silvio Berlusconi rifiutasse l’invito a candidarsi fatto dal centrodestra.

- Advertisement -

Da fonti di Forza Italia fanno sapere che le dichiarazioni di Matteo Salvini sono in linea con gli impegni presi e l’accordo raggiunto alla riunione dei leader del centrodestra di venerdì scorso. Come ripetuto in più occasioni, il centrodestra affronterà l’elezione del presidente della Repubblica – come tutti i prossimi appuntamenti elettorali – unito e saprà esprimere un candidato all’altezza. Non c’è dubbio che il profilo del presidente Silvio Berlusconi sia quello più autorevole. Ogni tentativo di creare polemiche o contrapposizioni fittizie, utili sono agli avversari politici, sarà dunque respinto.