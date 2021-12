Quirinale. Salvini sente Conte, Letta, Renzi, Meloni e Berlusconi. “Serviranno nervi saldi e buone idee”

- Advertisement -

AgenPress – Sono iniziati i colloqui di Matteo Salvini con gli altri leader sul Quirinale, con Giuseppe Conte, Enrico Letta e Matteo Renzi. Il leader della Lega sta lavorando a un tavolo per discutere dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Questa mattina, Salvini ha parlato – tra gli altri – con Silvio Berlusconi e ha incontrato Giovanni Toti. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Lega.

“Mio dovere provare a trovare una sintesi. Da qui alle elezione del presidente della Repubblica abbiamo un bimestre creativo. Io credo che gli italiani abbiano bisogno di tutto tranne che di litigi e beghe. Serviranno nervi saldi e buone idee servirà merito e competenza”.

“Ho pensato mi conviene stare fuori ma in quei giorni ho detto “c’è la pandemia e ci sono i fondi europei cosa faccio? Sto fuori che per il partito conviene o entro e co-decido. In coscienza so che ho fatto il mio dovere: io ci sono e determino”.

Salvini ha parlato anche con Giorgia Meloni per spiegare anche il senso del suo appello in vista dell’elezione del presidente della Repubblica.