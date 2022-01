Quirinale. Santanché, centrodestra deve restare unito. Fdl sosterrà Berlusconi con convinzione, coerenza e lealtà

- Advertisement -

AgenPress – “Oggi si terrà il vertice nel quale il presidente Berlusconi ci farà conoscere le sue intenzioni. Se sarà lui il candidato, Fratelli d’Italia lo sosterrà con convinzione, coerenza e lealtà; ci auguriamo che lo stesso atteggiamento sia riscontrabile in tutta la coalizione. Se invece Berlusconi dovesse rinunciare, valuteremo altre opportunità: non mancano certamente personalità di spicco nel centrodestra, l’importante è restare uniti”.

Lo ha dichiarato oggi la senatrice Daniela Santanchè, coordinatrice regionale lombarda di Fratelli d’Italia, per la quale “il centrodestra deve restare unito nell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Non era mai successo che la nostra parte politica potesse finalmente esprimere il Capo dello Stato: un’occasione che non possiamo perdere”.

- Advertisement -

Quanto all’ipotesi Draghi, la senatrice di Fdi ha spiegato che “è un problema dei partiti dell’attuale maggioranza. Non abbiamo mai messo in discussione il prestigio e l’autorevolezza dell’attuale premier, pur esprimendo critiche al suo governo ogni qualvolta lo ritenevamo necessario come per il varo dell’ultima manovra finanziaria”.