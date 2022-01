Quirinale. Silvio Berlusconi fa un passo indietro. “L’Italia oggi ha bisogno di unità”

- Advertisement -

AgenPress – Silvio Berlusconi ha annunciato il passo indietro alla candidatura al Quirinale, in nome della ricerca dell’unità del Paese. E’ quanto si apprende dal vertice del centrodestra. Faremo proposta condivisa del centrodestra all’altezza.

Nel messaggio letto da Licia Ronzulli, Silvio Berlusconi ha detto di aver verificato l’esistenza dei consensi per una sua eventuale corsa al Quirinale, ha ringraziato chi lo ha supportato e ha ribadito di aver servito il Paese.



Mario Draghi deve rimanere al suo posto, si completi l’opera con l’attuale governo, sta facendo un ottimo lavoro e che deve restare a Palazzo Chigi come premier.

“L’Italia oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima emergenza sanitaria, per far uscire il paese dalla crisi”.

“La nazione riparte nei momenti difficili se tutti sappiamo trovare, come avvenne nel dopoguerra, un senso comune di appartenenza nella nostra democrazia – ha aggiunto – superando le lacerazioni e al di là delle legittime ed anzi necessarie distinzioni”.



“Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare ad indicare il mio nome per la Presidenza della Repubblica. Continuerò a servire il mio Paese in altro modo, come ho fatto in questi anni, da leader politico e da Parlamentare Europeo, evitando che sul mio nome si consumino polemiche o lacerazioni che non trovano giustificazioni che oggi la Nazione non può permettersi”.