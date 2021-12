Quirinale. Tajani e Salvini concordi, Draghi resti a Palazzo Chigi. Voce unanime condivisa da maggioranza italiani

- Advertisement -

AgenPress – “Che Draghi rimanga a Palazzo Chigi è un fatto che riguarda l’interesse nazionale, un grande attestato di stima nei confronti di Draghi ma non dimentichiamo che il Covid non è battuto, è stato prorogato lo stato di emergenza, c’è il Ricovery.

Ormai tutti dicono la stessa cosa: lo dico io, lo dice Salvini, ma anche Letta, Conte, Washington e Bruxelles. E’ una voce unanime di buon senso condivisa dalla maggioranza degli italiani”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani sul futuro di Mario Draghi.

- Advertisement -

Certamente il centrodestra sarà protagonista, ha i numeri dalla sua parte, non solo in Parlamento ma anche con i rappresentanti che arriveranno dalle Regioni. Chi sarà il candidato? Bisogna ancora deciderlo, Berlusconi non ha ancora sciolto la sua riserva, per me sarebbe un ottimo presidente della Repubblica. In questa farse Berlusconi si è dimostrato assolutamente un uomo di stato e anche quando eravamo all’opposizione con Conte abbiamo sempre sostenuto la necessità di una collaborazione per sconfiggere il Covid”.

Ed infatti, lo stesso Salvini conferma “Draghi resti premier. Sono assolutamente d’accordo con l’Economist. Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va? Abbiamo prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 marzo e lui se ne va?”.