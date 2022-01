Quirinale. Tajani (FI), proporremo una rosa di nomi del centrodestra. Draghi continui a fare il premier

- Advertisement -

AgenPress – “Noi proporremo un presidente di centrodestra, una rosa, e da qui vogliamo partire. Il resto si vedrà solo dopo, eventualmente”.

Lo dice il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in una intervista con il Corriere della Sera. Per il coordinatore degli azzurri “non è pensabile che esista un veto a nomi della nostra area”, dice commentando il ‘no’ del segretario del Pd Enrico Letta a nomi di parte, come è stato per Berlusconi. Quest’ultimo ha deciso di ritirare la propria candidatura “nell’interesse dell’Italia. Un grande atto di generosità”.

“Non c’è alcuna malattia in corso. Mai nessuno dei medici che lo seguono lo ha sconsigliato ad intraprendere la corsa o considerato inidoneo ad assumere l’incarico”.

Per eleggerlo “i numeri c’erano. Anche molti esponenti del fronte avversario lo avrebbero votato”. E allora sul ritiro “ha prevalso l’interesse generale. Berlusconi non voleva divisioni, non voleva che il suo nome diventasse oggetto di scontro”. Su Mario Draghi invece “non mettiamo veti”, afferma Tajani, ma il premier “sta bene dove sta, perché è l’unico che può tenere assieme una maggioranza tale da reggere un governo di unità nazionale”.