Quirinale. Vertice centrosinistra: “Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti”

AgenPress. “Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi quella larga condivisione in questo momento necessario“.

“Riconfermiamo la nostra volontà di giungere ad una soluzione condivisa su un nome super partes e per questo non contrapponiamo una nostra rosa di nomi”

È quanto scritto in un comunicato congiunto al termine della riunione Pd, M5S e Leu.