Quirinale. Vertice Forza Italia ad Arcore. Domani Silvio Berlusconi scioglierà la riserva

AgenPress – “Domani, molto probabilmente, il presidente Berlusconi scioglierà la riserva, sentito ovviamente anche le informazioni e i pareri dei partiti di coalizione”.

Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Barelli, fuori da Villa San Martino ad Arcore, a proposito delle prossime elezioni per la Presidenza della Repubblica.

“Il presidente Berlusconi, insieme ai leader dei partiti di centrodestra, per domani ha organizzato un incontro che era già in calendario – ha aggiunto -. Il centrodestra è unito. Questo è nelle corde di Berlusconi e di tutti gli altri leader. La cosa importante è che il presidente Berlusconi sia molto concentrato affinché il centrodestra possa dire la sua per le elezioni del Presidente della Repubblica”.

A chi gli chiedeva di che umore fosse il Cavaliere, Barelli ha risposto: “come sempre ottimo”, aggiungendo che “il centrodestra è unito e deciderà assieme. Siamo ormai a ridosso delle elezioni e quindi è opportuno che i leader si incontrino per stabilire operativamente la linea comune da condurre durante la prossima settimana”.