Quirinale. Vertice Letta, Conte e Speranza. Servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che rappresentino tutti gli italiani

- Advertisement -

AgenPress – “Nella riunione di domani mattina sarà concordato il comportamento per la prima votazione”. Così la nota congiunta di Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza al termine della riunione tra Pd, M5s e Leu dove hanno preso parte anche i capigruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi (Pd), Davide Crippa e Mariolina Castellone (M5s), Federico Fornaro e Loredana De Petris (Leu).

“Servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare tutti gli italiani. Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare a un tavolo con tutti i gruppi parlamentari per indicare il nome condiviso”.

- Advertisement -

“Nell’incontro delle delegazioni M5s, Pd e Leu, tenutosi questa mattina alla Camera dei deputati, si è preso atto con soddisfazione del venir meno della candidatura più rappresentativa dell’intero centrodestra.

”Quanto avvenuto conferma che in questo Parlamento nessuno da solo elegge il Presidente della Repubblica -si legge ancora-. Come abbiamo sempre sostenuto, servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare non una parte ma tutti gli italiani, a maggior ragione in questo particolare e difficile momento per il Paese”. Infine si ricorda che “nella riunione di domani mattina sarà concordato il comportamento per la prima votazione”. È “probabile” che nella prima votazione di domani PD, M5S e Leu scelgano di votare scheda bianca” ma non è detto che non decidano invece di virare su un candidato di ‘bandiera’ che potrebbe essere Andrea Riccardi. Una ipotesi che però non convince tutti. “La decisione finale – viene spiegato – verrà presa domani”.

“Come abbiamo sempre sostenuto, servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare non una parte ma tutti gli italiani, a maggior ragione in questo particolare e difficile momento per il Paese. Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare ad un tavolo con tutti i gruppi parlamentari al fine di individuare il nome condiviso. Si è deciso che le delegazioni congiunte di M5s, Pd e LeU siano convocate in via permanente”, conclude la nota. “Nella riunione di domani mattina sarà concordato il comportamento per la prima votazione”.