Quirinale. Vito (FI), da Salvini una “commedia degli equivoci”. Dovrebbe essere Berlusconi a fare il nome di un altro candidato

- Advertisement -

AgenPress – “La commedia degli equivoci. Dovrebbe essere innanzitutto Salvini, a battersi ed a creare le condizioni, politiche e numeriche, per la candidatura di Berlusconi che il vertice di centrodestra ha lanciato”.

Così il deputato Fi Elio Vito. “Ed, eventualmente, dovrebbe essere Berlusconi, se non ritenesse di accettarla, ad indicare un altro candidato. Così per logica, buon senso, rispetto e correttezza. Invece, al contrario, Salvini pretende che sia lo stesso Berlusconi a verificare la candidatura che gli hanno offerto, riservando a sé incontri e trattative su un altro nome. Non si comporta così un leader di coalizione. La candidatura di Berlusconi non può essere per il centrodestra solo una bandiera da innalzare ma deve essere il riconoscimento di una leadership che Berlusconi eserciterà liberamente, interpretando, come ha sempre fatto nei momenti decisivi, l’interesse generale”.