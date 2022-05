Radicali Italiani: cosa aspetta Di Maio a revocare onorificenze a uomini di Putin?

- Advertisement -

AgenPress. “Cosa aspetta Di Maio a revocare le 30 onorificenze italiane conferite dal 2014 a uomini di Putin? Che fine ha fatto la commissione ad hoc che doveva predisporre revoche?”, così in una nota Massimiliano Iervolino, Igor Boni, segretario e presidente di Radicali Italiani e Giulio Manfredi dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta.

“Ricordiamo che Radicali Italiani, analizzando il sito dedicato del Quirinale, aveva stilato a gennaio un elenco di delle onorificenze della Repubblica Italiana conferite a uomini di Putin, partendo dal 2014 (prima aggressione della Russia all’Ucraina), chiedendo al Presidente della Repubblica e al ministro di Maio di revocarle.

In sintesi: i governi Renzi e Gentiloni (2014-2018) avevano assegnato solo tre onorificenze ma a uomini del ristretto “cerchio magico” di Putin: Peskov, Sechin e Usmanov. Il primo governo Conte (2018-2019) aveva assegnato quattro onorificenze; da quando Luigi Di Maio si è insediato alla Farnesina (5 settembre 2019) ad oggi sono stati medagliati 22 uomini del regime russo (due di essi con due medaglie a testa). Dopo la seconda aggressione della Russia all’Ucraina, il premier Draghi, rispondendo ad una sollecitazione del deputato Riccardo Magi (Radicali/+Europa) si era impegnato a revocare tali onorificenze.

Il 21 marzo scorso il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva istituito una Commissione ad hoc per istruire il procedimento di revoca delle onorificenze. Sono passati oltre 40 giorni e non se ne sa più nulla; sicuramente sulla Gazzetta Ufficiale non è comparso alcun provvedimento di revoca.

Proprio in questi giorni in cui la Russia sta attaccando pesantemente l’Italia a livello diplomatico; sarebbe quanto mai opportuno che dalla Farnesina arrivasse, finalmente, un provvedimento inequivocabile, che faccia tabula rasa di un passato vergognoso di ammiccamenti al regime di Putin.

Non stiamo parlando di una questione per “addetti ai lavori”; quelle onorificenze sono state attribuite a nome di tutti i cittadini italiani. Devono essere revocate subito, a nome di tutti i cittadini italiani”, concludono.

Qui di seguito la lista delle onorificenze:

Onorificenze della Repubblica Italiana conferite tra il 2014

(prima aggressione della Russia all’Ucraina)

e il 1° giugno 2018 (entrata in carica governo Conte I)

a uomini del regime di Putin

PESKOV Dmitry Sergeyevich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/348311

SECHIN Igor Ivanovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/348310

USMANOV Alisher

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/339961

Onorificenze conferite dal 1° giugno 2018

(entrata in carica del governo Conte I), al 5 settembre 2019 (entrata in carica governo Conte II)

DYUKOV Alexander Valeryevich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/353798

KAZIKAEV Valery Jackovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/353803

KOROLEV Oleg Petrovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/359940

MELNICHENKO Andrey Igorevich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/353804

Elenco 22 onorificenze assegnate dal Quirinale a politici, economisti e uomini d’affari russi da quando Luigi Di Maio ricopre la carica di ministro degli Esteri (dal 5 settembre 2019)

ALEKSEEV Mikhail Yurievich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/363291

BEREZKIN Gregory Viktorovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360070

DMITRIEV Kirill

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360083

DYNKIN Alexander Alexandrovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369886

EVTUKHOV Viktor Leonidovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369873

GALITSKY Sergey Nikolaevich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369961

GREF Herman Oskarovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362077

GRUSHKO Alexander Viktorovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/363289

KARIMOVA Inga Igorevna

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360161

KIJKO Mikhail Yurievich (DUE ONORIFICENZE, NEL 2020 E NEL 2017)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362078

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/348355

KONOV Dmitry

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360087

KOSTIN Andrey Leonidovich (sottoposto a sanzioni dai governi di USA e Canada)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369874

MANTUROV Denis (ministro Industria e Commercio)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362065

MIKHELSON Leonid Viktorovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360076

MISHUSTIN Mikhail Vladimirovich

(primo ministro Federazione Russa dal 16/01/2020 anche se per gli uffici del Quirinale è rimasto “Capo del Servizio Federale delle Imposte”)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362066

PARAMONOV Aleksej Vladimirovich (due onorificenze, la prima concessa il 27/12/2018 e la seconda il 9/12/2020)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/356669

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/363305

SEDYKH Ing. Dott. Anatoly Mikhaylovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/367168

SHLENKINA Elena

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362238

TINKOV Oleg Yurevich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362116

TORKUNOV Anatoly Vasilyevich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362117

TROTSENKO Roman Viktorovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/367187

VEROZUB Mikhail Vladimirovich

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360118