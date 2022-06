Radicali Italiani: Governo pubblichi database su crimini russi, già presente sul nostro sito

- Advertisement -

AgenPress. “Dopo averlo annunciato un mese fa, il governo ucraino ha reso pubblico il data base dal titolo ‘Il libro dei carnefici del popolo ucraino’ con gli identikit dei militari russi accusati di crimini di guerra ma anche con una sezione dedicata alla raccolta di nuove denunce. Considerato che l’Italia ospita migliaia di profughi ucraini e che ha sempre ribadito il suo sostegno al lavoro della Corte Penale Internazionale per l’accertamento dei crimini compiuti in Ucraina, chiediamo al premier Draghi di far pubblicare il database del governo ucraino sul sito del governo italiano e/o del Ministero della Giustizia. Intanto il data base del governo ucraino è già consultabile sul nostro sito radicali.it al link: https://radicali.it/2022/06/online-il-database-dei-crimini-russi-con-nome-e-cognome-degli-accusati-di-tali-crimini/“, così in una nota Massimiliano Iervolino, Igor Boni e Giulio Manfredi, segretario, presidente e membro di giunta di Radicali Italiani.

“La pubblicazione del data base costituisce anche una indiretta ma eloquente risposta ai tentativi di intimidazione e di inquinamento della politica italiana portati avanti, in modo smaccato, dall’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov.

- Advertisement -

Un’altra eloquente risposta a Razov sarebbe quella di revocare finalmente le 26 onorificenze italiane assegnate a uomini di Putin dal 2014 ad oggi. Infine, ribadiamo che la prima persona responsabile dei crimini russi in Ucraina è Vladimir Putin che deve essere incriminato al più presto dalla CPI.

Rinnoviamo l’invito ai cittadini italiani, ucraini, dell’intera Europa, a firmare il nostro appello ‘Putin all’Aja’ online sul nostro sito: https://radicali.it/putin-allaja/“, concludono.