Radicali Italiani: “In occasione della festa dell’indipendenza rinnoviamo il nostro impegno a fianco del popolo ucraino”

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi, in occasione della festa nazionale dell’indipendenza dell’Ucraina rinnoviamo il nostro impegno a fianco del popolo ucraino, contro la barbara invasione russa”, così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani.

“È più di vent’anni che denunciamo il regime terrorista di Vladimir Putin e anche oggi, in piazza, raccoglieremo le firme dei cittadini sul nostro appello ‘Putin all’Aja’ affinché il despota Vladimir Putin sia giudicato dalla Corte Penale Internazionale dell’Aja per i crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Ucraina.

- Advertisement -

La campagna elettorale è appena iniziata e già Matteo Salvini mette in discussione il regime di sanzioni occidentali alla Russia. Noi, invece, ci riconosciamo pienamente nel messaggio che il premier Draghi ha inviato oggi a Zelensky, in cui ha affermato che l’Italia continuerà ad aiutare l’Ucraina a difendersi, a raggiungere una pace duratura, nei termini che riterrà accettabili.

Radicali Italiani non cesserà di richiamare tutti i partiti politici alle loro responsabilità, passate presenti e future, rispetto al regime di Putin e alla democrazia Ucraina. Oggi alle ore 18.00 una nostra rappresentanza sarà all’evento organizzato a Torino, in Piazza Castello, dalla comunità ucraina”, concludono.