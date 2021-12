Radio Zeus riceve il Premio “Cuore d’Oro 2021”

- Advertisement -

AgenPress. Le associazioni sono una straordinaria energia civile che aiutano le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà. Si tratta di un modo per rinsaldare i legami tra le persone, aiutare e difendere chi si trova nel bisogno riducendo i divari sociali promuovendo l’accoglienza e la sostenibilità.

Senza mezzi termini, l’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA rappresenta la completezza di un’organigramma ha scopo di promozione sociale e culturale volta a fornire una visione sui fatti che riguardano la geopolitica e la sicurezza sociale. Composto da figure appartenenti alle forze di polizia e generalmente degli appartenenti alle forze armate, l’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA ha ottenuto stimati riconoscimenti sia di livello nazionale che internazionale.

Per le attività sviluppate nei vari campi della cultura, del sociale, dello sport e della condivisione dei valori del giusto vivere, l’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA vanta riconoscimenti del calibro: Premio Sicurezza – La Pantera d’Oro; Medaglia Presidente della Repubblica; Medaglia di Bronzo del Senato della Repubblica e Medaglia d’Oro di Rappresentanza della Camera dei Deputati.

L’Associazione ARGOS Forze di Polizia nelle sua attività di programma conferisce premi e riconoscimenti a tutte le persone che si sono distinte per la condivisione degli obiettivi che sono alla base dell’Associazione stessa, contribuendo in tal modo ad arricchire e rafforzare le azioni di sostegno e sensibilizzazione comune.

Infatti il prestigioso Premio ‘Cuore d’Oro 2021’, dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, ha già premiato illustri personaggi come: Zendek Zeman, Marco Tardelli, Giovanni Malagò, Claudio Lotito. In oltre, è stato conferito il prestigioso a Radio Zeus International consegnato a Francesco Garofalo e Pietro Prudente, rispettivamente editore e produttore.

Il Premio ‘Cuore d’Oro 2021’ dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA è stato dedicato soprattutto alle figure chiavi di Radio Zeus, Francesco Garofalo e Pietro Prudente che sono riusciti a distinguersi in diversi ambiti: “È importante distinguere due aspetti: perché se da un lato il futuro della radio ci mostra un percorso di innovazioni tecnologiche, quello delle emittenti radiofoniche è legato a come le singole brand sapranno distinguersi e adattarsi alle esigenze dei propri ascoltatori. Infatti il futuro della radio è strettamente collegato allo sviluppo tecnologico, con aumento di occasioni di consumo che vanno dallo streaming agli smart speaker passando per il podcast.” – hanno concluso.