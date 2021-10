Raffaella Carrà, mercoledì il corteo funebre a Roma. Venerdì i funerali all’Ara Coeli

- Advertisement -

AgenPress – Si terranno venerdì 8 luglio alle 12, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, i funerali di Raffaella Carrà, morta a 78 anni. Mercoledì alle 16 il feretro partirà dalla sua casa, in Via Nemea 21, con un corteo funebre a tappe per permettere un pubblico saluto all’artista.

Queste le tappe:

– Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis) – RAI di Via Teulada 66 – Teatro delle Vittorie – RAI di Viale Mazzini 14 – Campidoglio (Sala Protomoteca). L’apertura della camera ardente sarà alle ore 18.00 e si protrarrà fino a mezzanotte. L’ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca.

– Giovedì 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte.

– Venerdì alle ore 12 si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.