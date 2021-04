Ragusa. Bambini tagliano le orecchie ad un cane. Familiari, volevano farlo più bello

AgenPress -Qualche giorno un gruppo di bambini tra i 9 e 10 anni hanno mozzato le orecchie a un cane randagio con le forbici, lasciandolo poi sanguinante sull’asfalto.

Fatto che ha scatenato polemiche e sentimenti di orrore e commozione nell’opinione pubblica. A scatenare ancor più le polemiche è stato il commento della zia di uno dei bambini, che ha scritto: “Mio nipote non voleva uccidere il cane. Essendo un bambino, pensava di farlo più bello”. Una giustificazione che non è piaciuta affatto agli utenti, tanto che la donna è stata “costretta” a cancellarla.

“Quanto tristemente accaduto al povero cucciolo evidenzia un certo degrado sociale e quella mancanza di cultura che, ancora presenti in molti territori dove la presenza delle istituzioni talvolta latita, possono sfociare in episodi come questo”, ha detto al Messaggero il responsabile Oipa di Ragusa Riccardo Zingaro. La bella notizia è che il cucciolo ferito, ribattezzato Leone, dopo le cure presso il centro Oipa, sta bene. I bambini, come riporta il quotidiano, sarebbero stati segnalati ai servizi sociali.

“Denunceremo i genitori – ha dichiarato Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa -. Non possiamo lasciare che simili atrocità restino impunite. Il cucciolo è stato maltrattato e colpito in modo barbaro. Aveva il corpicino ricoperto di sangue. Violenze così efferate sono sintomo di pericolosità sociale: non possiamo voltarci dall’altra parte. In un anno sono già tre i casi di violenza contro gli animali con protagonisti i bambini. La responsabilità è dei genitori. Arriveremo fino in fondo a questa orribile storia”.

Secondo quanto aveva ricostruito il quotidiano locale Ragusa Oggi, i bambini avevano preso di mira una cucciolata di randagi che si aggirava poco lontano dalle abitazioni in un quartiere popolare di Acate. Prima si sono avvicinati ai cuccioli, che subito si sono fidati, e poi il maltrattamento. I bimbi, armati di coltelli e forbici, hanno cercato di catturare alcuni cagnolini per mozzare loro le orecchie. Sono riusciti a sfregiare uno di loro, ma un passante li ha interrotti prima che potessero ripetere la violenza sugli altri cani. A quel punto ha avvertito le forze dell’ordine e ha poi chiamato i soccorsi. I bambini sono stati identificati e riconsegnati alle famiglie. Non sono perseguibili in alcun modo vista la minore età. Il cucciolo è stato invece affidato immediatamente alle cure del veterinario che gli ha ricucito le ferite. Ora sta bene e presto potrà uscire dalla clinica veterinaria. “Un cagnolino molto coraggioso – hanno asserito i medici che lo hanno curato – tanto che è stato ribattezzato Leone”.