Rai. Corte Conti, approvata relazione gestione 2020, perdita 20,7 mln di euro

AgenPress – La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 60/2022, la relazione sulla gestione 2020 della Rai.

Si evidenzia un risultato in perdita per 20,7 milioni di euro, in miglioramento sui 35 registrati nel 2019. In pareggio, invece, come l’anno precedente, quello del Gruppo Rai, costituito dalla capogruppo e dalle quattro società Rai Way, Rai Cinema, Rai Com e Rai Pubblicità.

Si riducono sia i costi, per 156,3 milioni di euro (-5,93%), a fronte di un decremento dei ricavi di 146,8 milioni (-5,52%), sia il patrimonio netto, che raggiunge quota 315,1 milioni di euro (erano 347,1 nel 2019), mentre cresce l’indebitamento finanziario netto, che si attesta a 606,4 milioni di euro, rispetto ai 541,3 dell’anno precedente. Scendono di 21,8 milioni di euro, rispetto allo stesso anno, i costi riferiti al personale, che ammontano nel 2020 a 1.014,2 milioni.