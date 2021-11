Rai. Di Battista, M5s ha scelto di far parte del governo dell’assembramento. Vi stupite? Ne valeva la pena?

- Advertisement -

AgenPress – Vi stupite? Hanno scelto (in modo scellerato) di far parte del governo dell’assembramento? Beh queste sono le conseguenze. Oltre alla legge salva-ladri, al ritorno della Fornero, alla privatizzazione dei servizi (tra cui l’acqua), allo smantellamento del cashback, all’indebolimento del superbonus, al ritorno di Carfagna-Gelmini-Brunetta ministri e alla riabilitazione di Berlusconi e Dell’Utri…Dicevano “controlliamo dall’interno”, ora neppure stanno “dentro” per controllare. Domando ancora: ne valeva la pena? Lo scrive in un post l’ex M5s Alessandro Di Battista.