Rai, Mollicone (FDI): “Inaccettabile esclusione dell’opposizione dalle nomine, bene Pupi Avati”

AgenPress. “L’esortazione di Pupi Avati nei confronti del Parlamento per la RAI è importante. L’azienda del servizio radiotelevisivo pubblico ha il dovere di rappresentare l’intera Nazione.

E’ prassi consolidata che la Presidenza Rai venga attribuita all’opposizione per garanzia, cosi come la Presidenza di Commissione di Vigilanza Rai.

Per la prima volta nella storia repubblicana l’opposizione non è rappresentata, un vulnus democratico che dal “governo dei migliori” non certo ci aspettavamo.”

Cosi il deputato FDI Federico Mollicone, componente della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.