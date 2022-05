Ramzan Kadyrov (leader ceceno). La Polonia è la prossima dopo l’Ucraina. “Affare fatto in sei secondi”

- Advertisement -

Agenpress – Ramzan Kadyrov, leader della provincia meridionale russa della Cecenia, sostenuto dal Cremlino, ha pubblicato un video in cui avverte che la Polonia potrebbe essere la prossima dopo l’Ucraina.

Il leader ceceno famoso per le sue spacconate, ha detto nel video che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Telegram che l’Ucraina era “un affare fatto” e che “se viene dato un ordine dopo l’Ucraina, ti mostreremo (Polonia) cosa sono fatti in sei secondi.

La Polonia, che confina con l’Ucraina, ha fornito al suo vicino armi e altri aiuti da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio. Ha anche accolto milioni di rifugiati ucraini.

Kadyrov in seguito ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a “tornare finalmente in sé e ad accettare le condizioni offerte dal nostro presidente Vladimir Putin”.

Kadyrov ha utilizzato ripetutamente i social media per vantarsi delle presunte prestazioni dei combattenti ceceni contro le truppe ucraine e per fare altre dichiarazioni non confermate sulla guerra in Ucraina.

