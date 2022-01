Grandi elettori Presidente della Repubblica: i delegati di Marche, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta

- Advertisement -

AgenPress. Va completandosi il quadro dei grandi elettori designati dai consigli regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica, quando il Parlamento in seduta Comune, convocato dal Presidente della Camera Roberto Fico, si riunirà il prossimo 24 gennaio a partire dalle ore 15. Nel complesso saranno 58 i delegati regionali, tre per ogni Regione (ad eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno), così come previsto dall’articolo 83 della Costituzione italiana.

Ieri hanno votato le assemblee regionali di Marche, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta. Mancano all’appello 6 Regioni: domani 13 gennaio voteranno Calabria, Friuli Venezia Giulia e Puglia, lunedì 17 gennaio voterà il Trentino Alto Adige e martedì 18 gennaio sarà la volta di Emilia-Romagna e Toscana.

Nelle Marche la scelta è ricaduta sui presidenti di Giunta, Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini (Udc), e sul capogruppo del Pd, Maurizio Mangialardi.

Anche in Sardegna saranno i presidenti di Giunta e Consiglio regionale, Christian Solinas (Psd’Az) e Michele Pais (Lega), per la maggioranza di centrodestra, e il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, per le minoranze.

In Sicilia i tre grandi elettori perl’elezione del Capo dello Stato saranno il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, Nunzio Di Paola del M5S e il presidente della Regione, Nello Musumeci.

Infine sarà il presidente della Regione, Erik Lavevaz, il “grande elettore” per la Valle d’Aosta nel Parlamento in seduta comune, convocato lunedì 24 gennaio per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il Consiglio regionale

valdostano lo ha eletto questa mattina, con 19 voti della maggioranza, 14 schede bianche e una nulla.

Nella tabella il quadro al 12 gennaio.

Regione o Provincia autonoma

Regione o Provincia autonoma

Grandi Elettori Partito ABRUZZO Marco Marsilio Lorenzo Sospiri Sara Marcozzi Fratelli d'Italia Forza Italia M5S BASILICATA Vito Bardi Carmine Cicala Roberto Cifarelli Forza Italia Lega Pd CALABRIA CAMPANIA Vincenzo De Luca Gennaro Oliviero Annarita Patriarca Pd Pd Forza Italia EMILIA-ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO Nicola Zingaretti Marco Vincenzi Fabrizio Ghera Pd Pd Fratelli d'Italia LIGURIA Giovanni Toti Gianmarco Medusei Pippo Rossetti Cambiamo! Lega Pd LOMBARDIA Attilio Fontana Alessandro Fermi Dario Violi Lega Lega M5S MARCHE Francesco Acquaroli Dino Latini Maurizio Mangialardi Fratelli d'Italia Udc Pd MOLISE Donato Toma Salvatore Micone Andrea Greco Forza Italia Udc M5S PIEMONTE Alberto Cirio Stefano Allasia Domenico Ravetti Forza Italia Lega Pd PUGLIA SARDEGNA Christian Solinas Michele Pais Gianfranco Ganau Psd'Az Lega Pd SICILIA Nello Musumeci

Nunzio Di Paola

Gianfranco Miccichè Diventerà Bellissima

M5s

Forza Italia TOSCANA UMBRIA Donatella Tesei Marco Squarta Fabio Paparelli Lega Fratelli d’Italia Pd VALLE D’AOSTA Erik Lavevaz Union valdotaine VENETO Luca Zaia Roberto Ciambetti Giacomo Possamai Lega Lega Pd TRENTINO ALTO ADIGE