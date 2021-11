Rapporto “Io Sono Cultura 2021”

- Advertisement -

AgenPress. ‘Io sono cultura 2021’, è il rapporto annuale della Fondazione Symbola e Unioncamere, sul sistema produttivo culturale e creativo: 84,6 miliardi di euro corrispondenti al 5,7% del valore aggiunto italiano nonostante l’impatto della crisi determinata dalla pandemia.

Il rapporto sottolinea anche che la Lombardia e il Lazio sono le regioni che producono più ricchezza con la cultura, che produce valore e lavoro.

Ma la ricchezza prodotta dalla filiera nel corso della pandemia si è ridotta e quindi anche l’occupazione è scesa. Nonostante questo c’è ancora una capacità pari a 1,8 (per un euro prodotto se ne generano 1,8 nel resto dell’economia) che sale a 2,0 per il patrimonio storico e artistico e a 2,2 per le industrie creative.

Il Mezzogiorno è capace di assorbire appena il 15,5% del valore aggiunto nazionale della filiera e il 19,5% relativamente all’occupazione.

Nessuna regione italiana, tra il 2019 e il 2020, ha fatto registrare variazioni positive.

Tra le regioni che hanno maggiormente risentito della crisi troviamo la Toscana, il cui valore aggiunto generato ha subito una contrazione a doppia cifra (-10,4%). Particolarmente accentuate sono state anche le contrazioni registrate in Basilicata (-9,9%) e nel Molise (-9,7%).

In termini occupazionali, invece, le dinamiche peggiori sono da associare alla Sicilia (-4,3%) e alla Sardegna (-4,2%), seguite dalla Valle d’Aosta (-4,1%). La grande area metropolitana di Milano è al primo posto nelle graduatorie provinciali per incidenza di ricchezza e occupazione prodotte, con il 9,7 e il 9,8%. Roma è seconda per valore aggiunto (8,7%) e quarta per occupazione (7,8%) mentre Torino si colloca terza (8,4%).

La Lombardia è la prima regione per spesa turistica attivata dalla domanda di cultura (3,9 miliardi di euro) e quinta per incidenza della stessa sul totale della spesa culturale (47,6%, quasi 10 punti in più della media nazionale).