RdC, Ruggiero (M5S): “Negativo per Carfagna? Inaccettabile per un Ministro per il Sud”

AgenPress. “È paradossale che la Ministra per il Sud, Mara Carfagna, questa mattina in un’intervista su un quotidiano nazionale, faccia riferimento in maniera negativa al reddito di cittadinanza, quando proprio grazie a una misura come questa, soprattutto le famiglie del Mezzogiorno hanno beneficiato di una scialuppa di salvataggio preziosa, che le ha protette anche durante la pandemia”.

Così la deputata M5S Francesca Anna Ruggiero, componente della Commissione Affari Sociali alla Camera.

“Il reddito di cittadinanza – continua – è nato anche per offrire un sostegno vitale a tutti coloro che hanno perso il lavoro, a causa delle ricette industriali disastrose dei governi dell’ultimo decennio, compreso il governo Berlusconi, di cui la stessa Carfagna ha fatto parte.

Sorprende come la Ministra ignori gli innumerevoli elogi che illustre istituzioni nazionali e internazionali hanno fatto a proposito della misura. ISTAT, Caritas, Banca d’Italia, Svimez, Eurostat, solo per citarne alcune, hanno sottolineato l’impatto positivo del reddito nel ridurre le disuguaglianze e aiutare le persone in povertà, anche e soprattutto al Sud” conclude la deputata.