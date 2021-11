Rdc. Saccone (Udc): Rifinanziarlo senza modifiche è schiaffo a disabili

- Advertisement -

“Risorse dovevano essere usate per assegno invalidità”

AgenPress. “Il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza senza alcune essenziali modifiche è l’ennesimo schiaffo alle persone disabili e a tutti gli italiani che si trovano in difficoltà.

Le risorse impiegate per questa misura dovevano invece essere utilizzate per rifinanziare gli assegni di invalidità che a oggi non sono sufficienti per consentire alle persone con disabilità di svolgere una vita dignitosa.

Il reddito di cittadinanza è una misura incompleta e di certo non ha contribuito ad arginare la povertà o a creare lavoro. Nonostante ciò si continua a investire risorse che potrebbero essere utilizzate meglio”.

Lo sostiene Antonio Saccone, senatore e portavoce dell’Udc.

