Reddito cittadinanza. Conte: Draghi non lo cancellerà. Dire di abrogarlo è folle e vigliacco

AgenPress – “Cosa fa il M5s se si cancella il Reddito di cittadinanza? Sarebbe la rottura di un patto di lealtà e di una logica di sostegno e collaborazione: ma il M5s sosterrà il governo dal momento che Draghi ha confermato che condivide la misura”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a Coffe Break su La7.

Parlare di abrogazione significa fare “un ragionamento ed avere un comportamento vigliacco, fare un’aggressione vigliacca. Stiamo parlando anche di pensionati e di una platea di beneficiari che non ha di che mangiare. Spesso viene utilizzato l’argomento degli abusi: se anche ce ne fosse stato qualcuno non è normale abrogarlo, chiudere la questione per questo. Io dico però che i può migliorarlo, in Germania hanno impiegato tanto tempo per metterlo a punto. Ma ora, dopo un anno di Covid, dire di abrogarlo è folle e vigliacco”.

“Sul reddito di cittadinanza in questi giorni si è fatta una campagna vergognosa. Trovo vigliacco, trovo folle – ha aggiunto Conte – che esponenti politici che già godono di un buon reddito pretendano di abrogare una misura di civiltà nei confronti di chi non ha nulla. Che visione di paese si può avere se si vuole abrogare – ha concluso Conte – una misura di protezione che ha consentito di aiutare un milione di nuovi poveri ad affrontare la pandemia? L ‘Italia ci é arrivata tardi ma grazie al M5S”.