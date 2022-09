Reddito cittadinanza. Conte, se Meloni lo toglie scoppia la guerra civile. Replica, non ci sarà nessuna rivoluzione

- Advertisement -

AgenPress – “Meloni togliendo il Reddito di cittadinanza vuole la guerra civile? Lei guadagna 500 euro al giorno da più di vent’anni e vuole togliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà. Così si fa guerra ai poveri”.

Lo dice Giuseppe Conte, presidente del M5S, al quale replica la stessa Giorgia Meloni. “Non ci sarà nessuna rivoluzione sociale. Quando Fratelli d’Italia dovesse realizzare il suo progetto che è quello di dare e fare assistenza verso chi non può lavorare e di immaginare per chi è in condizioni di lavorare di avere un posto di lavoro, non ci sarà in Italia nessuna rivolta nessuna rivoluzione”.

“Sento parlare ogni giorno di ragioni per le quali gli italiani dovrebbero scendere in piazza – ha aggiunto -. Per quello che vedo io, gli italiani scendono in piazza per partecipare ai nostri comizi e non ho visto quelli degli altri. Per cui possono fare tutto l’allarmismo che vogliono, perché non hanno altro da dire. Perché se potessero spiegare quello che contengono i loro programmi oppure se potessero dare conto di quanto fatto in questi anni di governo, parlerebbero di tutto ciò e non di noi”.