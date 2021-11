Reddito cittadinanza. Di Maio, come tutti gli strumenti è stato fatto il collaudo e messa a punto

- Advertisement -

AgenPress – “Come tutti gli strumenti vanno collaudati e messi a punto; in Germania dieci anni fa è stata presa una misura simile, poi è cambiata 4 o 5 volte in 10 anni”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mattino 5, rispondendo ad una domanda sulle modifiche al Reddito di cittadinanza. “Questa struttura del reddito – ha aggiunto – trova concordi tutte le forze politiche di maggioranza”.

Ma quanto ci sono costate le truffe dei furbetti:

secondo i dati raccolti dai carabinieri, tra il 2019 e il 2021, 48 milioni (di cui 41 solo quest’anno) di euro sono finiti nelle tasche di persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza illecitamente. La crescita dei ‘furbetti’ rilevata negli ultimi tempi è da mettere in relazione al rafforzamento dei controlli, più che decuplicati tra il 2019 e il 2021. A certificare il miglioramento del lavoro delle autorità di controllo sono il crescente numero di redditi revocati: due anni fa, nel 2019, sono stati scoperti 10mila illeciti, per una cifra di poco inferiore al milione di euro; nel 2020 gli illeciti riscontrati sono quasi raddoppiati avvicinandosi a quota 20mila, per una somma superiore a cinque milioni. Nel 2021, infine, i destinatari di reddito controllati sono stati 156.822 e sono risultati ben 41 milioni distribuiti erroneamente.

Dalla prima metà del 2019 – periodo in cui è entrato in vigore il RdC – fino alla fine di quest’anno, l’investimento dello Stato per questa misura ammonta a 19,6 miliardi 3 : 3,8 nel 2019, 7,2 nel 2020 e 8,6 miliardi per l’anno in corso. Per il 2022 è prevista una spesa di 8 miliardi.