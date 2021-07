Reddito cittadinanza. Donzelli (Fdi), è sempre più mangiatoia per imbroglioni senza scrupoli.

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Il reddito di cittadinanza si conferma sempre più spesso una mangiatoia per imbroglioni senza scrupoli. Questa volta sono state scoperte a Genova più di 1500 domande presentate da extracomunitari che percepivano soldi pubblici senza avere alcun requisito”.

Così, in una nota, Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia. Il fallimento di questa assurda misura, di cui Fratelli d’Italia chiede da sempre la cancellazione, viene decretata anche dai dati pubblicati oggi dal Rapporto sulla povertà della Caritas che evidenzia come il 56% delle persone che risultano essere realmente povere siano escluse dal reddito cittadinanza a causa di criteri disomogenei che stabiliscono i requisiti per l’accesso al sussidio. È ora di destinare questi soldi alla ripartenza della Nazione”.