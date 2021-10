Reddito cittadinanza. Ruffino, fallimento costato 8 mld. I 200 mln vengano spesi per il sostegno alle aziende

- Advertisement -

AgenPress – “Il reddito di cittadinanza ha dimostrato in questi anni di aver fallito clamorosamente tutti i suoi obiettivi. E’ costato tantissimo: circa 8 miliardi di euro e si è rivelato inefficace per combattere la disoccupazione. Una cosa è dare sostegno alle famiglie povere, altra cosa è ipotizzare che un aiuto economico possa concorrere a far entrare nel mercato del lavoro il destinatario della misura. Ne hanno usufruito ex terroristi, mafiosi, abusivi e fannulloni.

Lo dice Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia chiedendosi: ma “i 200 milioni del reddito di cittadinanza non potevano essere spesi per il sostegno alle aziende?”

Come ha inoltre rivelato il Rapporto annuale dell’Inps “due terzi dei percettori di Reddito non sono occupabili. Il reddito di cittadinanza va sostituito da forme di welfare che aiutino davvero chi ha bisogno e non chi vuole campare a spese altrui”.