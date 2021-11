Reddito cittadinanza. Su Tik Tok, rumena arrestata conta “a sfregio” una montagna di euro

- Advertisement -

AgenPress – Hanno postato sui social anche video in cui alcuni di loro sono ripresi mentre, con musiche arabeggianti di sottofondo, contano a sfregio mazzette di euro in contanti, una montagna di denaro, segno dell’”allarmante spregiudicatezza, dimestichezza e proclività a delinquere”, come scrive il gip, gli arrestati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Gdf di Cremona e Novara e coordinata dal pm di Milano Paolo Storari su una maxi truffa nei confronti dell’Inps e quindi dello Stato sul reddito di cittadinanza.

Le immagini, agli atti dell’indagine e che ritraggono anche bambini, sono state trovate su Tik Tok, Si tratta di quattro filmati, tre dei quali sul profilo di Izabela Stelika, 33 anni e da oggi in cella.

In un post la donna appare a letto, sotto la coperta, mentre sparge le banconote incassate attraverso un “illecito ingente profitto, ai danni della collettività, potendo contare su una rete ramificata di rapporti corrotti e di soggetti compiacenti – si legge nell’ordinanza – su metodiche collaudate, sulla conoscenza delle norme in vigore e delle modalità di aggiramento (…) su una base logistica e operativa nei Caf (…) e sulla capacità intimidatoria del gruppo”.