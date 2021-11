Reddito di cittadinanza. Agrigento. Denunciati 70 furbetti

- Advertisement -

AgenPress – Oltre 70 persone della provincia di Agrigento sono state denunciate, dai carabinieri, alle Procura di Agrigento e Sciacca per avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Della complessa attività investigativa ed analisi documentale si sono occupati i militari dell’Arma del comando provinciale con il supporto del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro. Le indagini hanno consentito di riscontrare molteplici irregolarità in merito alle autocertificazioni prodotte per ottenere il sostegno economico.