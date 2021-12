Reddito di cittadinanza. Bonomi (Confindustria), è fallimento totale, costa 9 mld l’anno. Landini (Cgil), parole inaccettabili

- Advertisement -

AgenPress – “Credo che mettere un ulteriore miliardo sul reddito di cittadinanza che non sta funzionando sia sbagliato, costa quasi 9 miliardi l’anno. Quelle risorse potrebbero essere utilizzate nel contrasto alla povertà in una maniera più efficiente. Il reddito di cittadinanza è un fallimento totale sulle politiche attive del lavoro, l’abbiamo sempre denunciato”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

“Mettere ulteriori 4 miliardi sui centri pubblici per l’impiego, che sono stati sempre un fallimento è un ulteriore errore, non è quella la strada: credo che bisognerebbe mettersi a un tavolo e ragionare in maniera seria sul lavoro”.



Immediata la reazione del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Sentire il presidente di Confindustria unirsi al coro di chi vuole cancellare il Reddito di cittadinanza è una cosa inaccettabile. La povertà non è una colpa”.