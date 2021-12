Reddito di cittadinanza. Bonomi, serve per il consenso effimero elettorale. Creare più lavoro non prepensionare

- Advertisement -

AgenPress – Si registra “purtroppo” un ritorno alla battaglia per il consenso effimero elettorale”, e “la dimostrazione viene da questa legge di Bilancio” di cui, nel corso dell’assemblea degli industriali a Brindisi, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, cita il rifinanziamento con un miliardo del Reddito di cittadinanza che, “così come è strutturato oggi, ha dimostrato che non riesce a intercettare gli incapienti del nord ed è diventato un disincentivo ad andare a lavorare nel Mezzogiorno”.

“Per noi l’emergenza è creare più lavoro non prepensionare qualcuno che ce l’ha, come succede per altri provvedimenti”, ha aggiunto intervenendo all’assemblea degli industriali a Brindisi. “Allora io chiedo – ha aggiunto Bonomi – ma il problema delle imprese è licenziare o trovare le figure professionali che ci mancano?”. “Noi – ha evidenziato – non vogliamo licenziare, noi vogliamo crescere e vogliamo assumere, e questo dev’essere molto chiaro”.