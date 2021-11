Reddito di cittadinanza. Da gennaio erogati 7,27 mld. Su 1,35 mln famiglie 606.436 sono single

- Advertisement -

AgenPress – Nei primi dieci mesi dell’anno sono stati spesi per reddito e pensione di cittadinanza oltre 7,27 miliardi. E’ quanto emerge dalle tabelle dell”Osservatorio sul reddito di cittadinanza appena pubblicate dall’Inps.

A ottobre la spesa è stata pari a 739,07 milioni per oltre 1,35 milioni di famiglie e un importo medio di 544 euro.

Da aprile a ottobre la media della spesa si è assestata abbondantemente oltre i 700 milioni al mese e questo lascia ipotizzare che l’importo complessivo per il 2021 possa superare quota 8,7 miliardi.

Su 1,35 milioni di famiglie che hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza a ottobre 606.436 erano composte da una sola persona per un beneficio medio di 445 euro, si legge ancora nelle tabelle secondo le quali altre 196.975 famiglie sono composte da due adulti senza presenza di minori (59,2% del totale compresi i single). I nuclei con presenza di minori sono 441.739 per un totale di 1,635.082 persone coinvolte.

L’importo medio a famiglia per i nuclei con minori è di 658 euro a fronte dei 489 euro medi per le famiglie senza minori.

A ottobre 2021 erano 1.357.171 le famiglie beneficiarie del reddito o della pensione di cittadinanza con un importo medio del sussidio di 544 euro. Le persone interessate in questi nuclei sono 3.012.087, rileva ancora l’Inps nell’Osservatorio dal quale emerge che i nuclei che hanno avuto almeno una mensilità tra gennaio e ottobre sono stati 1.713.101 per 3.843.354 persone interessate. A ottobre le famiglie con il reddito di cittadinanza sono state 1.218.327 per oltre 2,8 milioni di persone (575 euro medi il beneficio a nucleo) mentre quelle con la pensione di cittadinanza sono state 138.844.