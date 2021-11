Reddito di cittadinanza. Gdf scopre 21 furbetti in Sardegna. Proprietari di case e vincite on line

- Advertisement -

AgenPress – 21 le posizioni irregolari nel sud dell’Isola per un totale di 134mila euro accreditati sul conto senza i requisiti previsti dalla misura. L’operazione delle Fiamme gialle del comando provinciale di Cagliari è scattata in stretta collaborazione con l’Inps. La base di partenza per i controlli è stato lo sviluppo delle diverse informazioni acquisite quotidianamente a seguito sia dell’attività di verifica del territorio sia dei dati provenienti dall’Istituto di previdenza. Nel mirino le autodichiarazioni prodotte dai richiedenti. Gli esiti delle ispezioni hanno consentito la rilevazione di 21 posizioni irregolari a Cagliari, Capoterra, Iglesias, San Gavino Monreale, Carbonia, Muravera, Sant’Antioco, Vallermosa, Barumini, Villacidro, Villasimius, Ballao e Mandas.

Nella maggior parte dei casi – 16 – chi ha presentato domanda non ha indicato redditi percepiti e disponibilità immobiliari che avrebbero precluso la concessione della misura. In due circostanze il problema era legato alla mancanza del requisito della cittadinanza: bisogna essere residente in Italia da almeno 10 anni e continuativamente negli ultimi due. In tre altre occasioni chi ha fatto domanda ha omesso di indicare gli importi relativi alle vincite derivanti dal gioco on line. Le 21 irregolarità accertate hanno portato alla denuncia dei responsabili alla locale autorità giudiziaria oltre alla segnalazione all’Inps per la sospensione del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite: in totale 134.563 euro.