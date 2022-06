Referendum. Alle ore 12 ha votato il 6,18% degli italiani. Radicali, si evoca il flop per farlo raggiungere

- Advertisement -

Agenpress – L’affluenza alle ore 12 per i referendum sulla giustizia è del 6,18%, quando sono arrivati i dati di oltre 6.118 comuni su 7.903 (quesito 1). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Si vota soltanto oggi fino alle 23.

“I lupi travestiti da agnelli di Repubblica, frontiera mediatica della conservazione del regime antireferendario e antiriformatore, gongolano per la bassa affluenza e cominciano a godere preannunciando il flop così contribuendo al suo raggiungimento. Non hanno capito che la battaglia per la giustizia giusta, anche per loro, non finisce ma inizia alle 23″, dichiarano Maurizio Turco e Irene Testa, Segretario e Tesoriere del Partito Radicale.