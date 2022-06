Referendum. Binetti (Udc): Flop, ora avanti con riforma Cartabia superando autoreferenzialità

- Advertisement -

AgenPress. “Dopo il flop del referendum sulla Giustizia, bisogna ripartire dalla riforma Cartabia, sottraendola alle logiche autoreferenziali del Governo, all’ipotesi fiducia, all’impossibilità da parte del parlamento di intervenire sul testo con quel sacrosanto diritto di critica e di proposta alternativa che è il sale e il lievito della democrazia parlamentare. Perché anche a questo servivano i referendum.

A far sentire al governo che la Giustizia è una cosa seria che tocca tutti noi e che vogliamo una giustizia giusta nella forma e nel metodo; nella scelta dei magistrati e nell’esercizio del loro ruolo, libero si, ma ancorato a leggi concrete e reali ed esistenti; senza inventarne di nuovo all’occorrenza; senza sostituirsi al potere legislativo del parlamento. Insomma il confronto è oggi più aperto che mai e non a caso la CEDU ha richiamato più volte la Giustizia italiana alle sue responsabilità.

La nostra giustizia può essere più giusta e referendum o non referendum questo è oggi uno dei nostri impegni principali. Eppure gli elementi per protestare davanti a una giustizia lenta, farraginosa e contraddittoria, autoreferenziale e fortemente demagogica c’erano e ci sono tutti. Basta spiegare i quesiti ricorrendo a immagini chiare e forti come quelle che si sono rincorse sui social media, in cui tanti innocenti protestavano contro ingiuste misure cautelari; oppure l’esigenza più che legittima che anche il lavoro dei magistrati possa essere valutato con una terzietà oggettiva; o che il CSM sia sottratto alle logiche correntizie, che hanno creato una magistratura sempre più politicizzata e lontana dai veri bisogni dei cittadini.

Se spiegati chiaramente questi quesiti parlavano di libertà e di onestà; di garanzie per i cittadini e non solo per i magistrati; spezzavano dei cortocircuiti insidiosi in cui sono fin troppo spesso coinvolti gli amministratori locali, salvo dimostrare a dimostrare di tempo la loro innocenza”.

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.