Referendum. Binetti (Udc): Giustizia riguarda tutti, ci sia partecipazione

AgenPress. “Non restiamo indifferenti. La Giustizia riguarda tutti. Domenica ci sia la più ampia partecipazione possibile perché senza giustizia non c’è democrazia.

Il paradosso è che mentre domenica voteremo sulla riforma del Csm in uno dei quesiti referendari, la settimana prossima arriverà nell’Aula del Parlamento la riforma del Consiglio superiore della Magistratura e i cittadini che non hanno partecipato al voto, hanno perso l’occasione di far sentire la loro voce; di far capire che hanno ben chiaro ruolo e funzione del Csm, per questo ne tutelano l’integrità e la giusta rappresentatività. Eppure la sensazione diffusa è che sia ancora troppa la gente che non sa che domenica il voto riguarderà tutti gli italiani e non solo i comuni sede di elezioni amministrative.

La copertura mediatica su un Referendum così importante è stata bassissima e non solo per la tecnicalità del quesito, a volte di non immediata comprensione, ma perché si è preferito rinunciare al coinvolgimento diretto dei cittadini in uno dei noti strategici che il nostro Paese deve comunque affrontare.

Personalmente sono stata felice di essermi potuta dedicare a una intensa campagna referendaria, con incontri in presenza e via web; inviando materiale per documentarsi e parlando personalmente con tanta gente. Ho trovato un livello di conoscenza molto limitato; una serie di pregiudizi tutt’altro che indifferenti, ma soprattutto una rassegnata consapevolezza sulla scarsa efficacia del proprio intervento personale.

Ho incoraggiato i genitori a parlare in famiglia di Giustizia; a sollecitare figli e nipoti, amici e parenti, a interrogarsi su ciò che è giusto e ciò che non lo è; a sentirsi parte attiva di un dibattito chiave in un Paese in cui la Cedu, la Corte europea dei Diritti Umani, ha più volte sollecitato la nostra magistratura a rendere più veloci processi che si eternizzano creando danno e sofferenza a tutte le parti in gioco”.

