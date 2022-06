Referendum. E’ flop. Alle ore 19 ha votato il 14% degli aventi diritto

- Advertisement -

AgenPress – L’affluenza alle ore 19 per i referendum sulla giustizia sale al 14%, quando sono arrivati i dati di oltre 6.289 su 7.903 comuni. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Si vota soltanto oggi fino alle 23.

Dati che non lasciano molti spiragli sul raggiungimento del quorum richiesto (50% + 1). Sui cinque quesiti Radicali e Lega si sono battuti in una dura campagna referendaria, denunciando a più riprese il silenzio dei media. Quanto abbia contribuito la scarsa affluenza è difficile da stabilire, ma basta fare il confronto con il referendum del 7 aprile 2016 sulle trivelle, che ebbe una affluenza del 23,54% alle 19, per poi non arrivare neanche al 33% a chiusura urne, per avere un quadro di quanto accadrà con i quesiti sulla giustizia.