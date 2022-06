Referendum, Morrone (Lega): “Riflettere su disaffezione al voto, ma anche su meccanismi referendum abrogativo”

- Advertisement -

AgenPress. Jacopo Morrone, deputato della Lega, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.

Riguardo all’astensionismo. “Al referendum ha votato circa 1 italiano su 5, su un tema complesso e difficile. Nelle amministrative in alcuni comuni si è superato il 50%. E’ ovvio quindi che la materia referendaria in sè e per sè non ha suscitato l’attenzione da parte dei cittadini. La disaffezione al voto penso sia da qualche anno una costante.

Dovremmo interrogarci e capire, innanzitutto se sia giusto che sul referendum abrogativo ci siano questi numeri e queste percentuali, perché non si riesce mai a raggiungerle. E in secondo luogo capire perché gli elettori non vanno a votare”.