Referendum sulla giustizia. Ha votato il 20,9% degli aventi diritto. Quorum non raggiunto

- Advertisement -

Agenpress – Non è stato raggiunto il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,9%. Il sì avanti in tutti i cinque quesiti. L’affluenza per le elezioni Comunali è stata invece del 54,7%. Lo spoglio inizia alle 14. Gli exit poll danno Genova e Palermo al centrodestra unito; al ballottaggio Parma, Verona, Catanzaro e L’Aquila con il centrosinistra in testa nelle prime due città.

Secondo i dati del Viminale, al primo quesito (“Incandidabilità dopo condanna”) l’affluenza è stata del 20,95%; al secondo quesito (“Limitazione misure cautelari”) 20,93%; al terzo quesito (“Separazione funzioni dei magistrati”) 20,93%; al quarto quesito (“Membri laici consigli giudiziari”) 20,92%; al quinto quesito (“Elezioni componenti togati CSM”) 20,92%.