Regione Lazio. 100 milioni per imprese e lavoro, Gregori (PD): il Lazio vero motore di ripresa e ripartenza

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Esprimo particolare soddisfazione per quanto fatto finora dalla Regione Lazio sul contrasto dell’emergenza epidemiologica, che rende possibile l’avvio di serie politiche a sostegno dell’economica” – quanto afferma Augusto Gregori, membro della segreteria e responsabile industria, commercio, artigianato e turismo del Partito Democratico del Lazio.

“con il suo efficace piano vaccinale, che ha ricevuto un plauso anche dalla stampa internazionale, sono state create le condizioni affinchè le imprese possano ripartire e, di conseguenza, possa farlo tutto il mondo del lavoro.

La Regione Lazio – continua Gregori – si dimostra il vero motore della ripresa, con un piano di aiuti immediati a sostegno dello sviluppo economico per oltre 100 milioni di euro. La combinazione vincente di questi due elementi (ottima gestione delle vaccinazioni e aiuti mirati all’economia) – prosegue Gregori – la Regione Lazio dimostra di essere proiettata nel futuro che ci attende dopo la pandemia: una realtà difficile, che potremo affrontare solo se settore pubblico e privato sapranno collaborare ed avere una visione comune. Ci sono da far ripartire il turismo e rafforzare le reti di impresa, per rendere tutti più forti di fronte ad uno scenario economico incerto.

Questa – conclude Gregori – è la visione di lungo periodo che la Regione Lazio sta mettendo in campo con le sue misure e con la capacità di programmazione strategica che ha dimostrato di avere.