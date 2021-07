Regno Unito, carenza di camionisti. Scaffali dei supermercati vuoti

Si stima che il Regno Unito abbia 100.000 conducenti di camion in meno del necessario, per una lunga lista di motivi. A causa della Brexit, quelli europei non possono più venire a lavorare qui facilmente.

Molti sono tornati a casa durante la pandemia e non sono ritornati: mentre il Paese è bloccato, la formazione dei nuovi camionisti è stata interrotta.